Ennesima sassaiola contro un pullman della Stp | spavento per i passeggeri a bordo

Brindisi è stata teatro di un nuovo atto di violenza contro gli autobus della Stp, con un pullman preso di mira da teppisti nella serata di sabato 24 maggio. L'episodio, avvenuto nel rione Sant'Elia, ha seminato panico tra i passeggeri a bordo, che hanno vissuto momenti di grande spavento. Si tratta di un fenomeno sempre più preoccupante, che mette in discussione la sicurezza dei trasporti pubblici nella città.

BRINDISI – Gli autobus della Stp finiscono ancora una volta nel mirino dei teppisti. L'ennesimo episodio di violenza si è verificato nella tarda serata di ieri (sabato 24 maggio), al rione Sant'Elia, dove un mezzo della società di trasporto pubblico è diventato bersaglio di una sassaiola.

