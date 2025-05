Energia | leader globali plaudono al ruolo della Cina nel guidare la transizione energetica mondiale

Durante la 29esima World Gas Conference, i leader globali dell’energia hanno celebrato il ruolo cruciale della Cina nella transizione energetica mondiale. Il paese viene riconosciuto come un attore chiave nel promuovere un futuro sostenibile, grazie ai suoi investimenti in energia pulita, innovazione e soluzioni innovative. Questa conferenza evidenzia come la Cina stia guidando la trasformazione energetica verso un domani più verde e sostenibile per il pianeta.

Alla 29esima World Gas Conference, i leader mondiali dell'energia hanno sottolineato il ruolo fondamentale della Cina e il suo significativo contributo nel promuovere un futuro sostenibile attraverso l'avanzamento dell'energia pulita, dell'innovazione e di soluzioni sostenibili a livello mondiale.

