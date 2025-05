Empoli-Verona 1-2 toscani in serie B

Un'ora drammatica per l'Empoli al Castellani, dove la sconfitta per 2-1 contro l'Hellas Verona segna la retrocessione dei toscani in Serie B. Le reti di Serdar e Bradaric salvano gli scaligeri, mentre l'Empoli, insieme al Venezia, deve affrontare una nuova stagione nella serie cadetta. Lecce e Parma, invece, si assicurano la permanenza nella massima serie. Una serata da dimenticare per i colori azzurri.

Per gli scaligeri reti di Serdar e Bradaric EMPOLI - È notte fonda al Castellani per l'Empoli. La sconfitta per 2-1 contro l'Hellas Verona condanna gli uomini di D'Aversa alla retrocessione in Serie B assieme al Venezia: si salvano, invece, Lecce e Parma. Le reti decisive per il successo degli scali...

