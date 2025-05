Empoli-Verona 1-2 toscani in serie B

L'Empoli si trova in un momento critico, con la recente sconfitta per 2-1 contro l'Hellas Verona che segna la retrocessione in Serie B. La lotta per la salvezza si fa intensa e, mentre l'Empoli e il Venezia devono fare i conti con la cadetteria, Lecce e Parma festeggiano la permanenza. La partita culmina con le reti decisive di Serdar, lasciando il Castellani in una notte buia.

EMPOLI (ITALPRESS) – E' notte fonda al Castellani per l'Empoli. La sconfitta per 2-1 contro l'Hellas Verona condanna gli uomini di D'Aversa alla retrocessione in Serie B assieme al Venezia: si salvano, invece, Lecce e Parma. Le reti decisive per il successo degli scaligeri portano la firma di Serdar e Bradaric: il gol del momentaneo pareggio dei toscani era stato realizzato da Fazzini. L'Hellas Verona vendica così il 4-1 subito all'andata e chiude il proprio campionato al quattordicesimo posto. La serata dell'Empoli prende immediatamente una brutta piega dopo appena quattro minuti di gioco. Dal limite dell'area, infatti, Serdar riceve palla da Duda e scarica un preciso destro all'angolino che vale l'1-0 del Verona... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Empoli-Verona 1-2, toscani in serie B

