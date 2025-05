Empoli in serie B | battuto in casa dal Verona 1-2 nella partita decisiva Pagelle

L'Empoli chiude amaramente la sua avventura in Serie A, retrocedendo in Serie B dopo la sconfitta interna contro l'Hellas Verona, che si è imposto 2-1. Nonostante il momentaneo pareggio di Fazzini, le reti di Serdar e Bradaric condannano gli uomini di D'Aversa. In questa partita decisiva, l'Empoli dice addio alla massima serie, compiendo il triste destino condiviso con il Venezia, caduto contro la Juventus.

VERONA – L’Empoli retrocede in B dopo la sconfitta interna contro l’Hellas Verona 1-2: per i veneti a segno a Serdar al quarto minuto e Bradaric al 69?, inutile il momentaneo pareggio di Fazzini al 43?. Gli uomini di D’Aversa salutano così, insieme al Venezia sconfitto dalla Juventus, la serie A dopo quattro stagioni: erano . L'articolo Empoli in serie B: battuto in casa dal Verona (1-2) nella partita decisiva. Pagelle proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Empoli in serie B: battuto in casa dal Verona (1-2) nella partita decisiva. Pagelle

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Juventus in Champions League, l’Empoli e il Venezia in Serie B - È quello che si è deciso nell'ultima giornata della Serie A di calcio, insieme alle altre qualificazioni per le coppe europee ... Scrive ilpost.it

Juventus in Champions League, Empoli e Venezia retrocedono in serie B al termine della serie a 2025 - La serie A 2024-2025 si chiude con Juventus in Champions League, retrocessione per Empoli, Venezia e Monza in Serie B, Roma e Fiorentina qualificate alle coppe europee minori, Lazio esclusa dalle comp ... Segnala gaeta.it

Finisce la Serie A! I verdetti: Juventus in Champions con il brivido, Lazio delusa. Venezia ed Empoli in B | CLASSIFICA - Cala il sipario sulla 38ª Giornata di Serie A: la Juventus chiude in Champions, Lazio delusa. Empoli e Venezia in B ... Lo riporta strettoweb.com

Varese Empoli 2-2 2012/13 da 90° minuto Serie B