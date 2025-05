Empoli-Hellas Verona 90 minuti per la salvezza Le formazioni ufficiali

Oggi, 25 maggio, alle 20.45, si disputano 90 minuti cruciali per la salvezza tra Empoli e Hellas Verona nell'ultima giornata del campionato Enilive Serie A 2024/25. La tensione è palpabile allo stadio "Castellani - Computer Gross Arena", dove entrambe le squadre daranno il massimo per evitare la retrocessione. Ecco le formazioni ufficiali: EMPOLI (3-4-2-1)......

Ultima giornata del campionato Enilive Serie A 202425. L'Hellas Verona e l'Empoli si giocheranno la salvezza nei 90 minuti di gioco in programma dalle 20.45 di oggi, 25 maggio, allo stadio "Castellani - Computer Gross Arena" di Empoli. Queste sono le formazioni ufficiali: EMPOLI (3-4-2-1)...

Gli ultimi 90 minuti di stagione sono decisivi per l’Empoli contro il Verona, con la salvezza in palio.

Emozioni incandescenti nei 90 minuti finali di Serie B: la Sampdoria retrocede all'inferno, mentre la Salernitana si prepara ai playout.

Negli intensi ultimi 90 minuti di Serie B, le emozioni si sono sprecate. La Sampdoria retrocede, raggiungendo Cosenza e Cittadella, mentre la Salernitana si prepara ai playout.

Una gara da dentro o fuori, con l'obiettivo che passa tutto da questi 90 minuti finali del campionato 2024-2025. Roberto D'Aversa, in conferenza stampa, ha sottolineato la carica emotiva che accompagn ...

L'Hellas Verona non è riuscito a chiudere il discorso salvezza nella gara casalinga contro il Como. A Empoli sarà dunque decisiva e tutto l'ambiente è in bilico. I gialloblu di Zan ...

Empoli e Verona si preparano all'ultimo match di Serie A con la salvezza in palio. Entrambe le squadre puntano a evitare lo spareggio.

