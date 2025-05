Empoli e Venezia retrocesse in serie B con il Monza impresa salvezza per Lecce e Parma

La 38ª giornata di Serie A ha concluso il suo epilogo, portando alla retrocessione in Serie B di Empoli e Venezia, insieme al Monza. La vittoria del Lecce contro la Lazio e il pareggio del Parma con l'Atalanta hanno sancito l'impresa di salvezza per i giallorossi e i crociati. Scopriamo i risultati e i verdetti di una giornata decisiva per le sorti delle squadre.

