Emozioni ricordi e sport a Chieti per il sesto Memorial Dino Di Michelangelo allo stadio Angelini

Il 24 maggio 2025, allo stadio Angelini di Chieti, si è svolto il sesto Memorial Dino Di Michelangelo, un evento che unisce sport, emozioni e ricordi. Per sei anni, questa partita rende omaggio all’amico Dino, riunendo ex compagni del Sacro Cuore degli anni '80. Un momento speciale per rivivere emozioni passate e rafforzare i legami di amicizia, celebrando la sua memoria attraverso il calcio e il cuore.

Ieri, 24 maggio 2025, si è svolto il sesto Memorial Dino Di Michelangelo. Come ogni anno da sei anni, il consueto incontro di calcio ha visto in campo la storica compagine del Sacro Cuore degli anni '80, tutti ex compagni di squadra di Dino, capitanati dall'amico del cuore e organizzatore.

