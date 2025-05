Emma Marrone compie 41 anni | festa lacrime e il ricordo papà Rosario

Emma Marrone compie 41 anni tra emozioni e ricordi intensi. La cantante salentina celebra nel calore degli amici, rivivendo momenti di gioia e commozione. In questa occasione speciale, dedica un pensiero affettuoso al padre Rosario, pilastro fondamentale della sua strada artistica e personale, ricordandolo con amore e gratitudine in un giorno segnato da lacrime e celebrazione.

Un compleanno tra gioia e commozione per la cantante salentina, che celebra con gli amici e dedica un pensiero speciale al padre scomparso, pilastro della sua carriera... 🔗 Leggi su Mistermovie.it

Emma Marrone celebra 41 anni sui social, tra lacrime e gratitudine. In un affettuoso post su Instagram, la cantante ringrazia i fan per gli auguri e ricorda il papà, che le manca molto.

Emma Marrone ha spento 41 candeline il 25 maggio, celebrando il suo compleanno con entusiasmo e affetto.

Emma Marrone ha festeggiato i 41 anni con una cena tra amici, ricordando il padre Rosario, scomparso nel 2022. La serata è stata segnata da emozioni e affetto sui social.

