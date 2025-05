Emma festeggia 41 anni il dolce messaggio al papà scomparso

Emma Marrone ha spento 41 candeline il 25 maggio, celebrando il suo compleanno con entusiasmo e affetto. La cantante, splendida come mai, ha condiviso momenti speciali con un’amica cara e ha dedicato un pensiero affettuoso al papà scomparso tre anni fa. Tra festeggiamenti e malinconia, Emma ha dimostrato tutta la sua forza e il suo cuore, ricordando con amore il padre Rosario.

Ha superato gli anta splendida come non mai Emma Marrone. Il 25 maggio, la cantante ha spento 41 candeline, nel corso di una festa con una delle amiche più cuore. E i festeggiamenti sono proseguiti anche in casa, con un pizzico di malinconia e un dolce pensiero rivolto a papà Rosario, morto tre anni fa a causa di una malattia. Emma festeggia 41 anni. Non si è mai troppo grandi per festeggiare il proprio compleanno. Emma Marrone lo ha fatto con una grande festa piena di amici. Una cena allegra e informale, per la quale la cantante pugliese ha scelto un look casual e colorato: jeans, t-shirt bianca e un bel blazer giallo canarino... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Emma festeggia 41 anni, il dolce messaggio al papà scomparso

