Emergenza idrica e stagione irrigua a rischio | L’acqua non può essere oggetto di campagna elettorale

L'emergenza idrica e la stagione irrigua si avvicinano a un punto critico in Puglia e Molise. Francesco Ventola, europarlamentare di Fratelli d'Italia, lancia un appello: “L'acqua non può diventare un argomento da campagna elettorale”. Invita il Partito Democratico e l'attuale maggioranza di Emiliano a concentrarsi sulla gestione della risorsa idrica, piuttosto che sfruttarne le difficoltà per il tornaconto politico.

"L'acqua non può essere oggetto di campagna elettorale". È l'altolà dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Francesco Ventola, che ricostruisce le interlocuzioni tra Puglia e Molise e invita il Pd e tutta la maggioranza di Emiliano "a non buttarla tutta in campagna elettorale, specie su un...

Pecoraro Scanio: a maggio è già emergenza idrica

A maggio, l'Italia si trova già di fronte a un'emergenza idrica allarmante. Pecoraro Scanio sottolinea la gravità della situazione, evidenziando che Agrigento, futura Capitale italiana della Cultura 2025, è costretta a dipendere da autobotti e a subire interruzioni nell'approvvigionamento di acqua potabile per lunghi periodi.

Puglia assetata, stagione irrigua al palo: la siccità svuota le dighe nel foggiano e nel barese

La Puglia affronta una gravissima crisi idrica, con campi aridi e una stagione irrigua bloccata. La siccità ha svuotato le dighe nel foggiano e nel barese, mentre a Taranto impianti fatiscenti aggravano la situazione.

