Emergency in migliaia alla festa per i 31 anni dell’Ong

Milano ha applaudito oggi la celebrazione dei 31 anni di Emergency, con migliaia di partecipanti tra operatori, giornalisti, filosofi e artisti. L'iniziativa 'Dire, fare, ripudiare', svoltasi in via Santa Croce, ha offerto un'importante occasione per riaffermare i valori di solidarietà e giustizia, unendo le voci di chi si batte per i diritti umani e la pace in tutto il mondo.

Migliaia di persone hanno partecipato insieme ad operatori, giornalisti, filosofi e artisti a ‘Dire, fare, ripudiare’: l’iniziativa promossa oggi, domenica 25 maggio presso la sede dell’Ong in via Santa Croce a Milano, per festeggiare i 31 anni di Emergency. Una giornata per ribadire insieme il ripudio della guerra, proprio come sancito dall’articolo 11 della Costituzione italiana al quale Emergency si è ispirata per la sua campagna “R1PUD1A”. Ai momenti di approfondimento su come l’informazione racconta la guerra e la propaganda bellicista che ci si prospetta con la nuova stagione di riarmo in corso, si sono alternati appuntamenti più leggeri con performance musicali in collaborazione con Piano City, spettacoli per famiglie e bambini, musica che R1pud1a, e dj set... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Emergency, in migliaia alla festa per i 31 anni dell’Ong

