Emanuele Orsini | L' Europa deve cambiare passo per competere a livello globale

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, esorta l'Europa a cambiare passo per competere efficacemente a livello globale. Da fervente sostenitore del progetto europeo, Orsini sottolinea la necessità di una trasformazione urgente in un contesto caratterizzato da "conflitti economici" e da dinamiche globali in rapida evoluzione, avvertendo che l’Europa rischia di essere schiacciata dalle altre regioni del mondo se non adotta un approccio più incisivo.

"Sono un europeista convinto, credo che il sistema Europa possa dare davvero tanto. Pero l'Europa deve cambiare". Perchè in un contesto di "conflitti economici", con le altre aree del mondo che si muovono "piĂą velocemente", l'Europa rischia di esserr stritolata", avverte il residente di Confindustria, Emanuele Orsini, dall'appuntamento di chiusura del festival dell'Economia a Trento. "L'Europa "deve cambiare passo" ed "essere piĂą rapida nelle decisioni. "Nel costruire risposte per l'industria non è veloce", evidenzia il leader degli industriali. "In alcuni capitoli rischiamo di perdere competitivitĂ e imprese che sono considerate in tutto in mondo eccellenti"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emanuele Orsini: L'Europa deve cambiare passo per competere a livello globale

