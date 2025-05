Elon Musk non si ferma: lavorerò 24/7 per salvare X dopo il blackout globale. Negli ultimi giorni, il social network di proprietà di Musk ha subito un grave malfunzionamento che ha colpito molti Paesi, causando disagi a milioni di utenti. Questo incidente evidenzia le criticità tecniche di una piattaforma così grande, ma Musk si impegna a risolvere la situazione e a rafforzare la sicurezza del servizio.

Nelle ultime due giornate, il social network X, di proprietà di Elon Musk, ha subito un malfunzionamento che ha coinvolto numerosi Paesi in tutto il mondo, causando disagi e interruzioni del servizio per milioni di utenti. Elon Musk Questo blackout globale ha messo in evidenza alcune criticità tecniche che richiedono un intervento urgente e deciso. In risposta a quanto accaduto, Musk ha voluto intervenire personalmente con un messaggio in cui ha annunciato di voler dedicare tutte le sue energie e il suo tempo al lavoro, per migliorare la situazione e portare avanti i suoi progetti con rinnovata concentrazione.