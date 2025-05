Elisabetta Canalis mette tutti al tappeto Arisa guarda al passato e tre scimmiette finiscono all’asta

Scopri le curiosità più sorprendenti di questa settimana con Vanity Fair Celebrity Watch. Elisabetta Canalis sorprende tutti, Arisa rivolge lo sguardo al passato, mentre tre scimmiette finiscono all’asta. Non perdere le tre cose che non sai e che vorresti sapere, ogni domenica tra le anteprime della nostra newsletter. Rimani aggiornato sulle storie più interessanti del mondo dello spettacolo e della cultura.

3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni domenica tra le anteprime della newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Elisabetta Canalis mette tutti al tappeto, Arisa guarda al passato e tre scimmiette finiscono all’asta

Contenuti che potrebbero interessarti

“Con Elisabetta Canalis abbiamo fatto pace. Mamma mi dice che sembro un uomo coi miei muscoli. A Eurovision 2025 non cazz**gerò”: parla la conduttrice

Michelle Hunziker si prepara a brillare come co-conduttrice della Finale di Eurovision Song Contest 2025, affiancata da Hazel Brugger e Sandra Studer.

La mozione sicurezza mette tutti d’accordo

La recente approvazione della mozione sulla sicurezza da parte del consiglio comunale di Crevalcore segna un importante passo verso la cooperazione tra maggioranza e opposizione.

Elisabetta Canalis si allena in tutina scollata e ballerine: in palestra trionfa la sensualità

Elisabetta Canalis, icona di stile e bellezza, torna sotto i riflettori in un allenamento che celebra la sensualità.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elisabetta Canalis mette tutti al tappeto, Arisa guarda al passato e tre scimmiette finiscono all’asta

Da vanityfair.it: 3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni domenica tra le anteprime della newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch ...

Elisabetta Canalis protagonista di una nuova sfida televisiva su Netflix

Scrive ecodelcinema.com: Elisabetta Canalis torna in TV con "Physical: da 100 a 1" su Netflix, una competizione di fitness in Italia. Nel frattempo, Stefano Gabbana organizza un'asta a Milano per oggetti d'arte.

Elisabetta Canalis sa come sedurre i suoi follower…

Da clubdoria46.it: Elisabetta Canalis non passa mai di moda, anzi, gli scatti che la bella sarda posta sui social diventano virali grazie ai suoi follower Elisabetta Canalis che ...

Canzone Musica Originale spot pubblicitá acqua thè succo san benedetto elisabetta canalis 2021