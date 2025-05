Elisabetta Canalis dice addio al suo cagnolino Charlie | Il mio cuore è a pezzi FOTO

Elisabetta Canalis dice addio al suo amato cagnolino Charlie, lasciando trapelare il dolore con parole toccanti e foto commoventi. La Sorge tra ricordi e sentimenti contrastanti, il suo cuore è a pezzi. Un addio struggente che testimonia il profondo legame tra l’attrice e il suo fedele amico a quattro zampe.

Elisabetta Canalis ha rivolto il suo ultimo saluto al suo cagnolino Charlie.

