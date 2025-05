Elisa Spadavecchia uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia | l' uomo alla guida aveva un precedente per omicidio stradale Lavori non autorizzati

Elisa Spadavecchia è stata tragicamente uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. L’uomo alla guida, con precedenti per omicidio stradale e lavori non autorizzati, ha causato la tragedia. Un evento sconvolgente avvenuto nell'ultimo fine settimana di maggio, facendo emergere preoccupazioni sulla sicurezza e le autorizzazioni in attività di ristrutturazione vicino alla spiaggia.

Nell'ultimo fine settimana di maggio stava prendendo il sole in spiaggia a Pinarella di Cervia, a due passi dal mare, quando è stata travolta e uccisa da una ruspa, che stava sistemando la. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Elisa Spadavecchia uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: l'uomo alla guida aveva un precedente per omicidio stradale. «Lavori non autorizzati»

Contenuti che potrebbero interessarti

Elisa Spadavecchia, travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia mentre prendeva il sole. Il sindaco: «Lavori abusivi non autorizzati»

Elisa Spadavecchia, travolta e uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole a Pinarella di Cervia, ha scosso la comunità.

Elisa Spadavecchia, chi era l'insegnante uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: testimoni sconvolti

Elisa Spadavecchia, insegnante di 66 anni residente nella provincia di Vicenza, è stata tragicamente uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Cervia.

Elisa Spadavecchia, l’insegnante travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: “Si faceva voler bene”

Elisa Spadavecchia, insegnante in pensione di 66 anni originaria di Vicenza, è stata tragicamente investita e uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Cervia.

Cosa riportano altre fonti

Cervia, uccisa da una ruspa in spiaggia: chi era Elisa Spadavecchia

Da ilfattoquotidiano.it: Aveva 66 anni, era un’ insegnante e si chiamava Elisa Spadavecchia, la donna, originaria del Barese e residente nella provincia di Vicenza, che sabato mattina è stata travolta e uccisa, mentre prendev ...

Elisa Spadavecchia uccisa dalla ruspa sulla spiaggia, il guidatore ha un precedente per omicidio stradale. Il testimone: «Correva troppo»

Come scrive msn.com: È tutta da chiarire la dinamica dell'incidente che sabato mattina è costato la vita a Elisa Spadavecchia, una insegnante in pensione di ...

Travolta e uccisa da una ruspa, vittima era un'insegnante vicentina

Secondo ansa.it: Aveva 66 anni, era un'insegnante e si chiamava Elisa Spadavecchia, la donna, residente nella provincia di Vicenza, che in mattinata è stata travolta e uccisa da una ruspa che stava lavorando sulla spi ...

Tragedia a Pinarella: Donna travolta da ruspa