Elicottero nel mirino | la missione di Putin a Kursk e la nuova spirale di attacchi

Il 20 maggio, Vladimir Putin sorvola la regione di Kursk in elicottero per monitorare posizioni militari e incontrare autorità locali. Mentre il leader russo è in missione, Mosca denuncia un’intensificazione degli attacchi con droni ucraini, che mirano a un’area di confine già segnata da intensi scontri. La situazione si fa sempre più tesa, alimentando una spirale di conflitti che potrebbe avere ripercussioni più ampie.

Il 20 maggio Vladimir Putin sorvola la regione di Kursk in elicottero per ispezionare postazioni militari e incontrare autorità locali. In quello stesso momento, sostiene Mosca, un'ondata di droni ucraini punta a quell'area di confine già teatro di scontri terrestri negli ultimi mesi. Il comandante della difesa aerea, generale Yury Dashkin, racconta che il velivolo

