Elicottero di Putin attaccato dai droni ucraini cosa è successo al presidente russo

Durante una visita nella regione di Kursk il 20 maggio, l'elicottero di Vladimir Putin è stato oggetto di un’attacco di droni ucraini. L’evento ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza del presidente russo e sulla escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Ecco cosa è successo e quali sono le possibili conseguenze di questo attacco.

Durante la sua visita nella regione di Kursk, lo scorso 20 maggio, l'elicottero del presidente russo Vladimir Putin si è ritrovato al centro di un massiccio attacco di droni ucraini. Lo ha... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Elicottero di Putin attaccato dai droni ucraini, cosa è successo al presidente russo

Leggi anche questi approfondimenti

L’elicottero di Putin sfugge all’attaccato di droni ucraini. La rischiosa visita nel Kursk dello zar

Roma, 25 maggio 2025 – Durante una visitazione nel Kursk, l’elicottero di Vladimir Putin è stato improvvisamente colpito da droni ucraini, rischiando una tragica conclusione.

Droni su Kiev prima dei colloqui. Trump: "Voglio vedere Putin". L'Ue prepara nuove sanzioni | La diretta

In un contesto teso, Kiev è stata colpita da droni mentre i colloqui tra Russia e Ucraina riprendono a Istanbul, senza i due leader.

Zelensky invita Putin in Turchia mentre droni russi attaccano infrastrutture strategiche in Ucraina

(?? Campo content non trovato)

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elicottero di Putin attaccato dai droni ucraini, cosa è successo al presidente russo

Da msn.com: Durante la sua visita nella regione di Kursk, lo scorso 20 maggio, l'elicottero del presidente russo Vladimir Putin si è ritrovato al centro di ...

L’elicottero di Putin sfugge all’attaccato di droni ucraini. La rischiosa visita nel Kursk dello zar

msn.com scrive: Il presidente russo a maggio ha rischiato la vita durante la sua visita nella regione russa attaccata dall’Ucraina ...

Russia, elicottero russo abbattuto per errore a sud di Mosca: scambiato per un drone ucraino durante un attacco aereo

Si legge su ilmessaggero.it: Un elicottero russo è stato abbattuto dalle forze di difesa aerea locali nei pressi di Naro-Fominsk, a sud-ovest di Mosca, dopo essere stato scambiato per un drone d'attacco ucraino. L'incidente ...

Moscow: Two Ukrainian drones downed over capital region, says Russia