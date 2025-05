Elezioni si vota per le amministrative Seggi aperti dalle 7 alle 23

Oggi e domani, domenica 25 e lunedì 26 maggio, si svolgono le elezioni amministrative in 117 comuni italiani, tra cui 10 nel Lazio. I cittadini sono chiamati a votare per eleggere i propri sindaci, con seggi aperti dalle 7 alle 23. In provincia di Latina si vota solo a Itri, dove si rinnova la carica di sindaco dopo oltre un anno.

Si vota oggi e domani, domenica 25 e lunedì 26 maggio, per le elezioni amministrative. Nelle due giornate sono chiamati alle urne i cittadini di 117 comuni in tutto il Paese, di cui 10 nel Lazio. Nella provincia di Latina va al voto solo Itri dove si elegge il sindaco dopo oltre un anno di.

