Elezioni comunali seggi aperti fino alle 23 Affluenza in calo alle 12 | è al 1355%

Oggi si svolgono le elezioni comunali, con seggi aperti fino alle 23 e domani fino alle 15. Alle 12, l'affluenza è in calo, attestandosi al 13,55%. Gli elettori sono chiamati a scegliere i sindaci e a rinnovare i consigli comunali in 126 comuni, di cui 117 nelle regioni a statuto ordinario. Un turno elettorale cruciale per le amministrazioni locali e per il coinvolgimento della cittadinanza.

Urne aperte per le elezioni amministrative, con seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 26 maggio, fino alle 15. Si vota per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali: 117 dei comuni coinvolti si trovano nelle regioni a statuto ordinario, mentre gli altri nove sono amministrazioni commissariate della Sicilia. Tra i centri interessati, 86 hanno una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, mentre 31 superano questa soglia. Particolarmente rilevante la tornata elettorale in quattro città simbolo: Genova, unico capoluogo di regione al voto, e Ravenna, Taranto e Matera, capoluoghi di provincia... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Elezioni comunali, seggi aperti fino alle 23. Affluenza in calo alle 12: è al 13,55%

Scopri altri approfondimenti

Elezioni comunali a Triggiano, seggi aperti oggi e domani

Oggi e domani si svolgono a Triggiano le elezioni comunali, con i seggi aperti dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani.

Seggi aperti a Bari per i cittadini polacchi: al voto per le elezioni presidenziali

Domenica 18 maggio, i cittadini polacchi residenti a Bari avranno l'opportunità di votare per le elezioni presidenziali del loro paese.

Elezioni comunali 2025, i risultati in diretta: a Genova sfida tra Salis e Piciocchi, orari di seggi e affluenza

Le elezioni comunali 2025 si tengono in 117 comuni italiani, tra cui Genova, Matera, Taranto e Ravenna, con seggi aperti dalle 7 alle 23.

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni amministrative, oggi seggi aperti dalle 7: al voto 117 comuni, 4 i capoluoghi

Da ansa.it: Due milioni di italiani chiamati alle urne. Si chiude lunedì alle 15, eventuali ballottaggi l'8 e 9 giugno (ANSA) ...

Elezioni comunali, urne aperte: occhi puntati su Genova, Ravenna, Taranto e Matera

Riporta msn.com: Il voto per le amministrative, con l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali in 117 comuni delle regioni a statuto ordinario e in nove comuni commissariati della Sicilia ...

Elezioni amministrative 2025, seggi aperti fino alle 23: si vota in 126 Comuni

Da msn.com: Urne aperte fino alle 23 di oggi in 126 Comuni per le elezioni amministrative. Circa due milioni di persone sono chiamate al voto, con le sfide più rilevanti ...

Elezioni comunali 2024, seggi aperti fino alle 15