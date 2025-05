Elezioni comunali seggi ancora aperti | l' affluenza alle 19

Seggi ancora aperti per le elezioni comunali a Ravenna, che proseguono fino alle 23 di questa sera e riapriranno lunedì mattina. I cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. Alle ore 19, l'affluenza si attesta al 28,43%, un dato che riflette l'interesse della popolazione per questo importante appuntamento democratico.

Sono ancora aperte e lo saranno fino alle 23, per poi riaprire lunedì mattina, le urne per le elezioni amministrative 2025 a Ravenna, con i cittadini chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i rappresentanti in consiglio comunale. Alle ore 19 a Ravenna si registra una partecipazione del 28,43%, in... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Elezioni comunali, seggi ancora aperti: l'affluenza alle 19

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Elezioni comunali a Triggiano, seggi aperti oggi e domani

Oggi e domani si svolgono a Triggiano le elezioni comunali, con i seggi aperti dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani.

Elezioni comunali, seggi aperti fino alle 23. Affluenza in calo alle 12: è al 13,55%

Oggi si svolgono le elezioni comunali, con seggi aperti fino alle 23 e domani fino alle 15. Alle 12, l'affluenza è in calo, attestandosi al 13,55%.

Elezioni comunali a Bertinoro, seggi ancora aperti: l'affluenza alle 19

Le elezioni comunali a Bertinoro sono in corso, con i seggi aperti fino alle 23 di questa sera e una nuova opportunità di voto prevista per lunedì.

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni amministrative, oggi seggi aperti dalle 7: al voto 117 comuni, 4 i capoluoghi

Come scrive ansa.it: Due milioni di italiani chiamati alle urne. Si chiude lunedì alle 15, eventuali ballottaggi l'8 e 9 giugno (ANSA) ...

Elezioni comunali, i risultati in diretta: affluenza alle 12 al 13,5%, a Genova si ferma al 13,3%

Riporta fanpage.it: I risultati delle elezioni comunali 2025 in diretta: seggi aperti dalle 7 alle 23 nel primo giorno di voto in 126 comuni italiani ...

Elezioni comunali, urne aperte: occhi puntati su Genova, Ravenna, Taranto e Matera

Segnala msn.com: Il voto per le amministrative, con l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali in 117 comuni delle regioni a statuto ordinario e in nove comuni commissariati della Sicilia ...

Elezioni comunali 2024, seggi aperti fino alle 15