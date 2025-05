Elezioni comunali in provincia di Catania alle ore 12 l' affluenza è al 948 per cento

Alle ore 12 nelle elezioni comunali in provincia di Catania l'affluenza è al 94,8%. Sono in corso le consultazioni per quattro Comuni: Castiglione di Sicilia, Raddusa, Palagonia e Ramacca, aperte dalle 7 alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Gli elettori sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti nelle amministrazioni locali in questa importante consultazione elettorale.

Sono attualmente in corso le elezioni comunali 2025 che, nel Catanese, coinvolgono quattro diversi Comuni: Castiglione di Sicilia, Raddusa, Palagonia e Ramacca. Le urne saranno aperte nella giornata di oggi, domenica 25 maggio (dalle 7 alle 23) e per domani lunedì 26 (dalle 7 alle 15).

