Elezioni comunali in provincia di Catania alle ore 12 l' affluenza è al 948 per cento

Alle ore 12 delle elezioni comunali in provincia di Catania, l'affluenza si attesta al 9,48%. Oggi e domani, 25 e 26 maggio 2025, i cittadini dei Comuni di Castiglione di Sicilia, Raddusa, Palagonia e Ramacca sono chiamati a esprimere il proprio voto. Le urne rimarranno aperte rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15 per garantire una partecipazione attiva alla vita democratica locale.

Sono attualmente in corso le elezioni comunali 2025 che, nel Catanese, coinvolgono quattro diversi Comuni: Castiglione di Sicilia, Raddusa, Palagonia e Ramacca. Le urne saranno aperte nella giornata di oggi, domenica 25 maggio (dalle 7 alle 23) e domani, lunedì 26 (dalle 7 alle 15). Le operazion... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Elezioni comunali, in provincia di Catania alle ore 12 l'affluenza è al 9,48 per cento

