Elezioni comunali | Assisi Monte Santa Maria Tiberina e Amelia alle urne I dati sull' affluenza

Domenica 25 e lunedì 26 maggio, i cittadini di Assisi, Monte Santa Maria Tiberina e Amelia si recheranno alle urne per le elezioni comunali. Circa 34mila elettori, di cui 23mila solo ad Assisi, sono chiamati a scegliere i nuovi sindaci e i consigli comunali. Saranno disponibili i dati sull'affluenza per monitorare l'interesse della comunità verso questo importante appuntamento democratico.

Assisi, Amelia e Monte Santa Maria Tiberina al voto. Sono chiamati alle urne circa 34mila cittadini - di cui 23mila solo ad Assisi - per eleggere i nuovi sindaci e i nuovi consigli comunali. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica 25 e dalle 7 alle 15 di lunedì 26 maggio. Poi a seguire gli scrutini.

Elezioni comunali, i candidati di Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi

Alle prossime elezioni comunali, il centrodestra si presenta con una solida lista di quaranta candidati del Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi.

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati

Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, in programma il 25 e 26 maggio. Con sette candidati sindaci, di cui quattro donne, e 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo leader della città.

Elezioni comunali 2025: in Lombardia la sfida dei mandati interrotti

Domenica 25 e lunedì 26 maggio, quasi 190mila cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il futuro delle loro comunità.

Elezioni comunali, cresce alle 12 l'affluenza ad Assisi, Amelia e Monte Santa Maria Tiberina. In calo la partecipazione alle 19

Cresce l'affluenza alle urne per le elezioni comunali che daranno un nuovo sindaco ad Assisi, Amelia e Monte Santa Maria Tiberina.

Elezioni comunali in Umbria: Assisi, Amelia e Monte Santa Maria Tiberina al voto

Oggi e domani si vota per eleggere i nuovi sindaci in tre comuni umbri.

Assisi, Amelia e Monte Santa Maria Tiberina al voto: alle 19 affluenza del 37,08%

Lieve calo rispetto alla precedente tornata elettorale. Oggi le urne chiudono alle 23. Domani spoglio dalle 15 in poi

Incontro pubblico con i candidati a Sindaco del Comune di Assisi LIVE STREAMING