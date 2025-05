Elezioni comunali affluenza in crescita | alle 19 ha votato il 3166% nella provincia di Reggio

Le elezioni comunali nella provincia di Reggio Calabria registrano una significativa affluenza in crescita. Alle ore 19, hanno già votato 3.166 elettori nei quattro comuni coinvolti. La giornata elettorale prosegue con buon ritmo, e i dati diffusi dal portale ufficiale del ministero dell’Interno, Eligendo, suggeriscono un interesse crescente da parte della cittadinanza per il rinnovo delle amministrazioni comunali.

Prosegue con buon ritmo la giornata elettorale nei quattro comuni della provincia di Reggio Calabria chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Secondo i dati diffusi alle ore 19 dal portale ufficiale del ministero dell’interno Eligendo, l’affluenza media complessiva ha... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Elezioni comunali, affluenza in crescita: alle 19 ha votato il 31,66% nella provincia di Reggio

