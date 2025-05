Elezioni comunali affluenza in crescita | alle 19 ha votato il 3166% nella provincia di Reggio

Conferma una giornata elettorale vivace quella delle elezioni comunali in provincia di Reggio Calabria, dove alle 19 ha votato il 31,66% degli aventi diritto. Dati incoraggianti emergono dal portale ufficiale del ministero dell’Interno, che evidenziano una crescita dell’affluenza nella comunità , riflettendo un rinnovato interesse dei cittadini per le questioni locali e il rinnovo delle amministrazioni comunali nei quattro comuni coinvolti.

Prosegue con buon ritmo la giornata elettorale nei quattro comuni della provincia di Reggio Calabria chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Secondo i dati diffusi alle ore 19 dal portale ufficiale del ministero dell'interno Eligendo, l'affluenza media complessiva ha...

