Elezioni comunali | affluenza alle urne al 1049% nella provincia di Reggio Calabria

Alle ore 12 di oggi, domenica 25 maggio, in provincia di Reggio Calabria l’affluenza alle urne per le comunali è del 10,49%, in lieve aumento rispetto alla precedente tornata. I quattro comuni coinvolti oggi sono al Zavolta, Bova Marina, Molochio e Sant'Agata del Bianco, dove cittadini sono chiamati a scegliere i loro nuovi amministratori locali. La partecipazione sarà cruciale per l’esito finale delle elezioni amministrative.

Alle ore 12 di oggi, domenica 25 maggio, l'affluenza alle urne nei quattro comuni della provincia di Reggio Calabria dove si vota per le elezioni amministrative ha raggiunto il 10,49%. Si tratta di un dato in leggera crescita rispetto alla tornata precedente, quando alla stessa ora l'affluenza si...

Elezioni comunali, alle 12 affluenza al 13,5%: in calo rispetto all’ultima tornata. A Ravenna alle urne solo l’11,8%, a Taranto il 14,2%

Elezioni comunali, affluenza ore 12 al 13,55%. Urne aperte oggi e domani

