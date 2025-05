Elezioni comunali | affluenza alle urne al 1049% nella provincia di Reggio Calabria

Oggi, domenica 25 maggio, si svolgono le elezioni comunali nella provincia di Reggio Calabria e alle ore 12 l'affluenza alle urne ha raggiunto il 10,49%. Questo dato segna un leggero incremento rispetto alla precedente tornata elettorale, riflettendo l'interesse crescente dei cittadini verso la partecipazione democratica nei quattro comuni coinvolti. Resta ora da vedere se questo trend continuerà nel corso della giornata.

