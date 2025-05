Elezioni comunali a Triggiano seggi aperti oggi e domani

Oggi e domani si svolgono a Triggiano le elezioni comunali, con i seggi aperti dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani. I cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo amministratore del Comune in provincia di Bari. In caso di necessità , il ballottaggio si terrà l’8 e il 9 maggio. Un momento importante per il futuro della comunità locale.

L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per l'8 e il 9 maggio.

