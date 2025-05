Elezioni comunali a Bertinoro seggi ancora aperti | l' affluenza alle 19

Le elezioni comunali a Bertinoro sono in corso, con i seggi aperti fino alle 23 di questa sera e una nuova opportunità di voto prevista per lunedì. Fino a questo momento, l'affluenza si attesta al 28,06%, segnando un calo di oltre sei punti rispetto alle precedenti consultazioni. I cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale.

Sono ancora aperte e lo saranno fino alle 23, per poi riaprire lunedì, le urne per le elezioni amministrative 2025 a Bertinoro, con i cittadini chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i rappresentanti in consiglio comunale. Alle ore 19 si registra un'affluenza del 28,06%, in calo di oltre sei... 🔗 Leggi su Forlitoday.it