Elezioni Comunali 2025 l' affluenza alle ore 23 di domenica

Alle 23 di domenica 25 maggio 2025, il Ministero dell'Interno divulgherà i dati definitivi sull'affluenza alle elezioni comunali. Dopo la prima giornata di votazioni, le urne saranno di nuovo aperte lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15. I cittadini dovranno attendere la chiusura dei seggi per avere accesso agli exit poll e ai primi risultati. Resta alta l'attenzione per l'esito di queste importanti elezioni.

