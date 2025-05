Elezioni Ceccano 2025 è il giorno del voto | tutti i candidati sindaco in campo

Oggi a Ceccano è il giorno del voto, un momento cruciale dopo sette mesi di commissariamento legati al caso Caligiore. Cinque candidati si sfidano per la carica di sindaco: Ugo di Pofi per la coalizione di centrodestra, Luigi Mingarelli per la sinistra e altri rappresentanti dei comitati locali. Scopriamo insieme le proposte e le visioni di ciascun candidato per il futuro della città.

