Elezioni amministrative Umbria | l’affluenza alle 19 di domenica | leggero calo dei votanti

Il 25 maggio 2025 si svolgono le elezioni amministrative in Umbria, con un andamento dell'affluenza alle urne che segnala un leggero calo rispetto al passato. Mentre la Toscana non presenta comuni in cerca di nuovo sindaco, tre amministrazioni umbre sono al voto per il rinnovo del primo cittadino. Le operazioni di voto proseguono per il secondo turno, attirando l'attenzione su questo importante appuntamento democratico.

Perugia, 25 maggio 2025 – Affluenza in leggero calo per le elezioni amministrative 2025 in Umbria. Con la Toscana che non ha comuni che scelgono il nuovo sindaco, ci sono invece tre amministrazioni che rinnovano il primo cittadino. Operazioni di voto per il secondo turno delle amministrative in un seggio di Foligno, 23 giugno 2024. ANSAGIANLUIGI BASILIETTI (ballottaggio; ballottaggi; comunali; comune; voto; votazioni; elezioni; seggio) Due sono in provincia di Perugia (Assisi e Monte Santa Maria Tiberina), uno è Amelia in provincia di Terni. Le operazioni di voto si sono svolte ovunque in maniera regolare... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni amministrative Umbria: l’affluenza alle 19 di domenica: leggero calo dei votanti

