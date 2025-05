Elezioni amministrative seggi aperti anche nel Reggino per scegliere il nuovo sindaco

Le elezioni amministrative sono aperte anche nel Reggino, con i seggi che hanno aperto alle 7 di questa mattina, domenica 25 maggio. I cittadini voteranno fino alle 23 di oggi e anche lunedì 26 maggio, per il rinnovo dei Consigli comunali e l’elezione dei sindaci. La consultazione interessa diverse località della provincia di Reggio Calabria, scegliendo i nuovi rappresentanti amministrativi per il prossimo mandato.

Si sono aperte le urne anche nella provincia di Reggio Calabria, dove questa mattina, domenica 25 maggio, dalle 7 in punto, sono iniziati ufficialmente i due giorni di voto per il rinnovo dei Consigli comunali e per l’elezione dei sindaci. Si voterà fino alle 23 di oggi e lunedì 26 maggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Elezioni amministrative, seggi aperti anche nel Reggino per scegliere il nuovo sindaco

