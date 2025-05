Elezioni amministrative schede elettorali sparite | la denuncia di un candidato

In vista delle elezioni amministrative, emergono gravi irregolarità a Pontecitra, un rione di Marigliano nel Napoletano. Un candidato ha denunciato il misterioso furto di tre schede elettorali nella sezione 18 della 219, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza del processo elettorale. Il presidente di seggio, costretto a un conteggio straordinario, ha confermato la mancanza delle schede dopo le sollecitazioni dei rappresentanti di lista.

Tempo di lettura: 2 minuti "A Pontecitra (un rione del comune di Marigliano, nel Napoletano – ndr), nella sezione numero 18 della 219 mancano tre schede: risulta dal conteggio a cui è stato costretto il presidente di seggio, dopo le richieste da parte dei rappresentanti di lista, allertati dalle sue ripetute ed immotivate uscite dalla sezione elettorale. Il presidente del seggio è componente del comitato provinciale del Pd ed autore, in pieno silenzio elettorale, di un appello a favore del candidato Bocchino": é quanto denuncia, in una nota, Paolo Russo, candidato sindaco della coalizione "Cuore Civico"...

