Elezioni amministrative nel Palermitano urne aperte a Prizzi e Montemaggiore Belsito

Le elezioni amministrative nel palermitano e in altri comuni siciliani sono in corso oggi, con seggi aperti dalle 7 alle 23 e riapertura domani dalle 7 alle 15. In totale, 55.608 elettori sono chiamati alle urne in nove Comuni, tra cui Realmonte e Montemaggiore Belsito, attualmente sotto commissariamento. Le votazioni rappresentano un momento cruciale per la scelta dei nuovi amministratori locali in un contesto di scrutinio politico e amministrativo.

