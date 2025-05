Elezioni amministrative nel Catanese oggi e domani al voto quattro comuni

Oggi e domani si tengono le elezioni amministrative in quattro comuni del Catanese. Il voto si svolge domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 fino alle 15. Due di questi comuni sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose, mentre gli altri due scelgono i loro sindaci per il nuovo mandato, come stabilito dalle indicazioni del Consiglio dei ministri.

Domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 26 fino alle 15, si vota in quattro Comuni della provincia di Catania, come stabilito dalle indicazioni sulle consultazioni elettorali fornite dal Consiglio dei ministri. Due di questi paesi sono stati sciolti per infiltrazioni della criminalità.

