Elezioni amministrative l’affluenza nei comuni al voto in provincia di Salerno

Le elezioni amministrative si svolgono in due comuni della provincia di Salerno, con l'affluenza alle urne che alle ore 19:00 di domenica si attesta al 33,51%, simile al 34,43% delle precedenti amministrative. A Capaccio Paestum si registra il dato più alto con il 38,21%. I cittadini sono quindi chiamati a esprimere le loro preferenze per il rinnovo dei consigli comunali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono due i comuni al voto in provincia di Salerno per il rinnovo dei consigli comunali. Alle ore 19:00 di Domenica i dati sull’affluenza si attestano al 33,51% in linea con il 34,43% di cinque anni fa. A Capaccio Paestum il dato piu alto con il 38,21%, mentre resta bassissimo il dato di Castelnuovo di Conza con solo il 7,25%. Domenica Sezioni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19 SALERNO 26 su 26 13,37 33,51 34,43 CAPACCIO PAESTUM SZ 20 su 20 15,1 38,21 39,07 CASTELNUOVO DI CONZA SZ 2 su 2 3,28 7,25 6,97 ISPANI SZ 3 su 3 14,83 33,22 33,8 SANT’ANGELO A FASANELLA SZ 1 su 1 12,25 34,6 41,96 L'articolo Elezioni amministrative, l’affluenza nei comuni al voto in provincia di Salerno proviene da Anteprima24... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni amministrative, l’affluenza nei comuni al voto in provincia di Salerno

Elezioni amministrative, l'affluenza nei comuni al voto in provincia di Caserta

Le elezioni amministrative animano la provincia di Caserta, con due comuni in corsa per il rinnovo dei consigli comunali.

Elezioni amministrative, l'affluenza nei comuni al voto in provincia di Caserta

Le elezioni amministrative stanno mobilitando gli elettori nei comuni della provincia di Caserta, con un'affluenza alle urne che evidenzia un trend negativo.

Elezioni amministrative 25-26 maggio, quando e in quali comuni si vota: tutte le sfide principali

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative in vari comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Elezioni comunali oggi, urne aperte: affluenza in calo alle 12 al 13,55%. Si potrà votare fino alle 15 di domani

Con le urne aperte dalle 7 di questa mattina (si potrà votare fino alle 15 di domani) il primo turno delle amministrative che interessa in totale 117 comuni di Regioni a statuto ordinario

Elezioni comunali, affluenza ore 12 al 13,55%. Urne aperte oggi e domani

Affluenza al 13,55% alle ore 12 di oggi, domenica 25 maggio, per le elezioni amministrative 2025, con l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali in 117 comuni delle regioni a

Comunali: a Taranto alle ore 19 affluenza al 32,25%

Per le elezioni Comunali, a Taranto, alle ore 19 è stata registrata un'affluenza del 32,25%, in lieve calo rispetto al 34,63 delle scorse amministrative.

Elezioni amministrative 2021, l'affluenza alle 12