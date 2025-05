Elezioni amministrative l’affluenza nei comuni al voto in provincia di Napoli

Le elezioni amministrative in provincia di Napoli stanno registrando un'affluenza ridotta nei due comuni al voto. Fino a domenica alle 23:00, il tasso di partecipazione è calato al 44,26%, rispetto al 50,02% delle precedenti consultazioni. Giugliano, in particolare, ha mostrato una partecipazione molto bassa, sollevando preoccupazioni per l'impegno dei cittadini nelle dinamiche locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono due i comuni al voto in provincia di Napoli per il rinnovo dei consigli comunali. Alle ore 23:00 di Domenica i dati sull’affluenza parlano di un trend negativo rispetto a cinque anni fa con il 44,26% rispetto al 50,02%. Affluenza bassa a Giugliano dove ha votato solo il 33,49%, in calo rispetto al precedente anche il dato di Nola dove ha votato il 54,65% rispetto al 69,53% di cinque anni fa. Domenica Sezioni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec. ore 23 NAPOLI 172 su 203 11,75 30,96 44,26 50,02 CASAVATORE SZ 21 su 21 13,42 34,93 49,97 46,56 GIUGLIANO IN CAMPANIA SZ 69 su 100 8,87 24,75 33,49 46,14 MARIGLIANO SZ 24 su 24 17,5 42,04 56,79 52,68 NOLA SZ 38 su 38 15,78 40,04 54,65 69,53 VOLLA SZ 20 su 20 11,56 31,36 45,82 39,8 L'articolo Elezioni amministrative, l’affluenza nei comuni al voto in provincia di Napoli proviene da Anteprima24... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni amministrative, l’affluenza nei comuni al voto in provincia di Napoli

