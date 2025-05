Elezioni amministrative l’affluenza nei comuni al voto in provincia di Caserta

Le elezioni amministrative animano la provincia di Caserta, con due comuni in corsa per il rinnovo dei consigli comunali. Alle 19:00 di domenica, i dati sull'affluenza segnano un andamento negativo rispetto a cinque anni fa, registrando un 41,92% contro il 44,83% del 2018. A Lusciano, si attesta una partecipazione del 40,07%, mentre il trend prosegue in altre località della provincia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono due i comuni al voto in provincia di Caserta per il rinnovo dei consigli comunali. Alle ore 19:00 di Domenica i dati sull’affluenza parlano di un trend negativo rispetto a cinque anni fa con il 41,92% rispetto al 44,83%. A Lusciano ha votato il 40,07%, mentre è più alto il dato di Pignataro Maggiore con il 46,74%. Domenica Sezioni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19 CASERTA 22 su 22 15,07 41,92 44,83 LUSCIANO SZ 15 su 15 14,56 40,07 46,13 PIGNATARO MAGGIORE SZ 7 su 7 16,43 46,74 41,51 L'articolo Elezioni amministrative, l’affluenza nei comuni al voto in provincia di Caserta proviene da Anteprima24... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni amministrative, l’affluenza nei comuni al voto in provincia di Caserta

Leggi anche questi approfondimenti

Elezioni amministrative 25-26 maggio, quando e in quali comuni si vota: tutte le sfide principali

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative in vari comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Elezioni amministrative Emilia-Romagna 2025, si vota a Ravenna e in 4 comuni: la guida

Le elezioni amministrative in Emilia-Romagna nel 2025 si svolgeranno il 25 e 26 maggio, coinvolgendo Ravenna e altri quattro comuni.

Elezioni amministrative, urne aperte il 25 e 26 maggio: da Genova a Matera 117 comuni al voto

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si svolgono le elezioni amministrative in 117 comuni italiani, tra cui quattro capoluoghi: Genova, Ravenna, Taranto e Matera.

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni comunali oggi, urne aperte: affluenza in calo alle 12 al 13,55%. Si potrà votare fino alle 15 di domani

Secondo msn.com: Con le urne aperte dalle 7 di questa mattina (si potrà votare fino alle 15 di domani) il primo turno delle amministrative che interessa in totale 117 comuni di Regioni a statuto ordinario ...

Elezioni comunali, affluenza ore 12 al 13,55%. Urne aperte oggi e domani

Da msn.com: Affluenza al 13,55% alle ore 12 di oggi, domenica 25 maggio, per le elezioni amministrative 2025, con l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali in 117 comuni delle regioni a ...

Elezioni comunali, i risultati in diretta: affluenza alle 12 al 13,5%, a Genova si ferma al 13,3%

Come scrive fanpage.it: I risultati delle elezioni comunali 2025 in diretta: seggi aperti dalle 7 alle 23 nel primo giorno di voto in 126 comuni italiani ...

Elezioni amministrative 2021, l'affluenza alle 12