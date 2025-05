Elezioni amministrative l' affluenza a Itri

Oggi e domani, domenica 25 e lunedì 26 maggio, Itri si reca alle urne per le elezioni amministrative, unica località della provincia pontina a tornare al voto dopo oltre un anno di commissariamento. I cittadini sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale, segnando un momento importante di partecipazione democratica e rinascita politica per la comunità itrana.

