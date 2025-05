Elezioni amministrative l' affluenza a Itri

Oggi e domani, 25 e 26 maggio, Itri si prepara a vivere un importante momento democratico con le elezioni amministrative. Dopo oltre un anno di commissariamento, i cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. In provincia di Latina, Itri rappresenta l'unico comune ad affrontare questo storico appuntamento elettorale, dove l'affluenza sarà cruciale per il futuro della comunità.

Urne aperte oggi e domani, domenica 25 e lunedì 26 maggio, a Itri per le elezioni amministrative. Nella provincia pontina è infatti Itri l'unico comune in cui i cittadini tornano al voto per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali dopo oltre un anno di commissariamento.

