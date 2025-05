Elezioni amministrative | calo dell' affluenza nei comuni italiani

Le elezioni amministrative in corso nei 117 comuni italiani, insieme ai 9 in Sicilia, segnano un preoccupante calo dell'affluenza. Secondo la seconda rilevazione, solo il 33,48% degli aventi diritto si è recato alle urne entro le 19, in diminuzione rispetto al 36,22% della precedente tornata elettorale. Questo dato solleva interrogativi sulla partecipazione civica e sull'interesse per le questioni locali.

La seconda rilevazione dell' affluenza su scala nazionale delle amministrative che coinvolgono 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e altri 9 in Sicilia (regione a statuto speciale), registra - alle 19 - un'affluenza del 33,48% degli aventi diritto in calo rispetto al 36,22% dell'ultima tornata. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo. A Genova, unico capoluogo di regione al voto, gli elettori sono stati il 30,76% (furono il 32,05% l'ultima volta, ma si votò solo di domenica). A Matera l'affluenza è del 36,26%, in lieve calo rispetto al 37,74% del 2020; più marcato il calo a Ravenna: 28,43% rispetto al 31,88... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni amministrative: calo dell'affluenza nei comuni italiani

