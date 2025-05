Elezioni amministrative a Sant’Angelo a Cupolo cresce l’affluenza alle urne | seggi aperti anche domani

Le elezioni amministrative a Sant'Angelo a Cupolo registrano un incremento dell'affluenza alle urne, segnando una tendenza positiva nel comune sannita. Fino alle 23:00 di domenica, ha votato il 57,61% degli aventi diritto, mostrando un lieve aumento rispetto alle precedenti consultazioni. I seggi rimarranno aperti anche domani, offrendo un'ulteriore opportunità per partecipare attivamente alla vita democratica della comunità.

Un dato in controtendenza, quello dell'affluenza alle urne nell'unico comune al voto nel Sannio per il rinnovo del consiglio comunale. Alle 23:00 di Domenica a Sant'Angelo a Cupolo ha votato il 57,61% degli aventi diritti al voto. Un dato in leggera crescita rispetto a quello di cinque anni fa quando, alla chiusura dei seggi la Domenica aveva votato il 56,10%. Sono tre le liste in campo a contendersi la fascia tricolore: Lista Fare Comune con De Luca Angelo candidato sindaco, Insieme per Sant'Angelo a Cupolo con Alessandro De Pierro candidato sindaco e Liberamente con Tornusciolo Antonio candidato sindaco

