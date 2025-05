Elezioni amministrative a Realmonte | affluenza in lieve in calo anche alle 19

Nelle elezioni amministrative di Realmonte si registra un lieve calo dell'affluenza alle urne. Fino alle 19, si sono recati a votare 1.828 cittadini, corrispondente al 33,79% degli aventi diritto, rispetto al 9,69% della prima rilevazione. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale in un contesto di crescente attenzione verso il futuro della comunità .

Affluenza ancora in calo a Realmonte dove i cittadini sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Alle 19, orario della seconda rilevazione della prefettura, sono stati 1.828 (524 era il dato delle 12), su un totale di 5.410, i votanti pari al 33,79% (9,69 alle 12) degli...

Elezioni amministrative a Realmonte: affluenza in lieve calo alle 12

Alle 12 si registra un lieve calo dell'affluenza alle elezioni amministrative di Realmonte, con il 9,69% dei cittadini aventi diritto che hanno già espresso il loro voto.

Elezioni amministrative, sul sito del Comune disponibili i dati sull’affluenza e i risultati

Sul sito del Comune di Ravenna sono disponibili i dati sull'affluenza e i risultati delle elezioni amministrative in corso.

Elezioni amministrative a Giugliano, l’affluenza alle ore 12

Alle ore 12, Giugliano registra una significativa affluenza alle urne per le elezioni amministrative.

Elezioni amministrative, affluenza in calo alle 19, è al 33,48%. Al voto 117 comuni, anche Genova, Taranto, Matera e Ravenna

Scrive ansa.it: il primo turno delle amministrative che interessa in totale 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e altri 9 in Sicilia (regione a statuto speciale), ha registrato alle 19 un'affluenza del 33,48% ...

Elezioni a Realmonte, alle ore 19 ha votato il 33% della popolazione

Come scrive grandangoloagrigento.it: Resteranno aperte fino alle ore 23 le urne a Realmonte per scegliere il nuovo sindaco della Città della Scala dei Turchi. Domani 26 maggio si voterà dalle ore 7 alle ore 15 e poi si passerà allo ...

Elezioni amministrative, affluenza ancora in calo: alle 19 ha votato il 33,48%

Secondo livesicilia.it: A Genova, unico capoluogo di regione al voto, gli elettori sono stati il 30,76% (furono il 32,05% l’ultima volta, ma si votò solo di domenica). A Matera l’affluenza è del 36,26%, in lieve calo ...

Elezioni comunali in Italia: affluenza in calo