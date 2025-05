Elezioni amministrative a Ortona alle ore 19 affuenza pari al 3839%

Alle ore 19 di oggi, domenica 25 maggio 2025, l'affluenza alle urne per le elezioni amministrative a Ortona si attesta al 38,39%. Un dato inferiore rispetto alle precedenti amministrative del 12 giugno 2022, quando il 41,27% degli aventi diritto aveva giĂ espresso il proprio voto. Analizziamo i numeri e il contesto di questa tornata elettorale, per comprendere le dinamiche in gioco nella comunitĂ ortonese.

