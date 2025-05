Elezioni amministrative a Ortona alle ore 12 affuenza al voto pari al 1550%

In occasione delle elezioni amministrative di Ortona, i primi dati sull'affluenza alle urne, aggiornati alle ore 12 di oggi, 25 maggio, indicano una partecipazione del 15,50% degli aventi diritto. Questo dato, registrato in una giornata che si estenderà anche a domani, mostra una diminuzione rispetto alle precedenti consultazioni, segnando un momento significativo nel processo elettorale del Comune.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Amministrative in Abruzzo: sei Comuni al voto, affluenza ore 23. Diretta oggi su Rete8 - In sei Comuni dell'Abruzzo aperte le urne oggi dalle 7 fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Sempre domani, dalle 14:50, su Rete8 Speciale elezioni in diretta ... Da rete8.it

Amministrative, in Abruzzo alle 19 l'affluenza è al 38,76% - Resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani alle 7 per chiudere alle 15, quando partiranno le operazioni di scrutinio, i seggi nei sei comuni abruzzesi dove si vota per eleggere sindac ... Riporta msn.com

Abruzzo, elezioni comunali: a Sulmona hanno votato il 13%, a Ortona calo di oltre due punti - L'AQUILA Elezioni comunali in Abruzzo: cinquantamila cittadini al voto. Il primo aggiornamento fornito da Eligendo, portale del ministero dell'Interno dedicato alle elezioni, a mezzogiorno ... Riporta msn.com

