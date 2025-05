Elezioni amministrative a Giugliano l’affluenza alle ore 12

Alle ore 12, Giugliano registra una significativa affluenza alle urne per le elezioni amministrative. I cittadini si sono recati alle urne per scegliere il proprio nuovo leadership, segnando un momento importante di partecipazione democratica. Questo dato parziale offre uno sguardo sull'interesse pubblico e sulla mobilitazione degli elettori in questa tornata elettorale.

