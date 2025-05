Elezioni amministrative 2025 seggi aperti oggi e domani 117 comuni al voto tra cui Genova Taranto Matera e Ravenna

Le elezioni amministrative del 2025 si svolgono oggi e domani in 117 comuni, tra cui Genova, Taranto, Matera e Ravenna. La corsa principale è a Genova, con il voto tra Pietro Piciocchi del centrodestra e Silvia Salis del centrosinistra, per sostituire Bucci, neo-presidente della regione Liguria. I seggi sono aperti fino alle 23 di oggi e domani, con attenzione alle future staffette politiche nei vari comuni italiani.

Occhi puntati sul capoluogo ligure dove si decide chi dovrà succedere a Bucci, neo presidente della regione Liguria. La sfida è tra il candidato di centrodestra Pietro Piciocchi e del centrosinistra Silvia Salis Al via le elezioni amministrative 2025. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani

